Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну

Крістіан Лінднер запевнив Україну в продовженні підтримки з боку уряду Німеччини

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну, адже Україна не повинна програти війну. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

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«Йдеться про майбутнє європейського порядку миру та свободи. Україна не може програти цю війну», – заявив політик німецьким журналістам у Києві. Він додав, що Росія атакує Україну за її вибір на користь демократії.

Крістіан Лінднер запевнив Україну в продовженні підтримки з боку уряду Німеччини. Конкретні напрямки та форми такої підтримки він обговорює протягом дня з українськими політиками.

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Зокрема, очільник мінфіну ФРН нагадав про допомогу від федерального уряду Україні та тим, хто шукає притулку в Німеччині, на суму €22 млрд. Військова допомога Україні з боку ФРН перевищує €12 млрд. Німеччина також готова долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури.

Окрім цього, уряд Німеччини заклав €5 млрд щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Це рішення ще має затвердити парламент Німеччини, уточнив Лінднер. За його словами, окрім військового напрямку підтримка України Німеччиною полягає також у гуманітарній сфері, підтримці українських переселенців, що живуть у країні та внесках Німеччини до МВФ.

Глава мінфіну Німеччини також сказав, що для нього бути в Києві є особливим і зворушливим моментом. Він вже відвідував Україну на початку 2020 року.

Нагадаємо, що 14 серпня до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини. У Києві в німецького міністра заплановані політичні переговори. Зазначимо, що Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.

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Мер Києва Віталій Кличко вже зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Під час зустрічі Лінднер зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу – зробити все, щоб Україна перемогла в війні, яку розвʼязала росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою.