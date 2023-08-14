Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну
Голова мінфіну ФРН Крістіан Лінднер 14 серпня прибув до Києва
фото: @GermanyinUA

Крістіан Лінднер запевнив Україну в продовженні підтримки з боку уряду Німеччини

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну, адже Україна не повинна програти війну. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

«Йдеться про майбутнє європейського порядку миру та свободи. Україна не може програти цю війну», – заявив політик німецьким журналістам у Києві. Він додав, що Росія атакує Україну за її вибір на користь демократії.

Крістіан Лінднер запевнив Україну в продовженні підтримки з боку уряду Німеччини. Конкретні напрямки та форми такої підтримки він обговорює протягом дня з українськими політиками.

Зокрема, очільник мінфіну ФРН нагадав про допомогу від федерального уряду Україні та тим, хто шукає притулку в Німеччині, на суму €22 млрд. Військова допомога Україні з боку ФРН перевищує €12 млрд. Німеччина також готова долучитися до відбудови зруйнованої інфраструктури.

Окрім цього, уряд Німеччини заклав €5 млрд щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Це рішення ще має затвердити парламент Німеччини, уточнив Лінднер. За його словами, окрім військового напрямку підтримка України Німеччиною полягає також у гуманітарній сфері, підтримці українських переселенців, що живуть у країні та внесках Німеччини до МВФ.

Глава мінфіну Німеччини також сказав, що для нього бути в Києві є особливим і зворушливим моментом. Він вже відвідував Україну на початку 2020 року.

Нагадаємо, що 14 серпня до Києва приїхав міністр фінансів Німеччини. У Києві в німецького міністра заплановані політичні переговори. Зазначимо, що Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.

Мер Києва Віталій Кличко вже зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Під час зустрічі Лінднер зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу – зробити все, щоб Україна перемогла в війні, яку розвʼязала росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою.

Теги: Німеччина війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор ЦРУ Вільям Бернс
Директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні
21 липня, 06:59
Росіяни тікають із Криму після підриву моста
Затор понад 10 км. Росіяни масово тікають із Криму (відео)
17 липня, 14:26
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
21 липня, 12:29
Танкер-хімовоз Sig зсередини після пошкоджень
Пошкодження російського танкера, «бавовна» під Курськом: головне за ніч
5 серпня, 07:02
ЗСУ відвойовують території України
Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, де загострилися бої
29 липня, 09:50
Посольство виконало доручення Міністерства закордонних справ і ознайомило свого співробітника Артема Дашутіна з повістками від Державного бюро розслідувань
Співробітник посольства України в Індії, підозрюваний у роботі на Росію, зник?
1 серпня, 11:51
На південному фланзі Бахмутського напрямку наші війська протягом тижня продовжували наступальні дії
Міноборони повідомило про вкрай складний тиждень для ЗСУ
7 серпня, 17:12
На заводі працюють понад 800 співробітників, географія експорту – 35 країн світу
Україна конфіскувала завод у російського політика
10 серпня, 17:26
У гіпермаркеті спалахнула пожежа
Удар по Одесі: названо кількість випущених дронів і ракет
Сьогодні, 06:11

Політика

Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну
Міністр фінансів Німеччини Лінднер: Україна не повинна програти війну
Призупинення безвізу з Ізраїлем: посол Корнійчук вніс ясність
Призупинення безвізу з Ізраїлем: посол Корнійчук вніс ясність
Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні
Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини
До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини
Заява РФ про зупинку судна в Чорному морі: Україна закликає ООН до жорсткої реакції
Заява РФ про зупинку судна в Чорному морі: Україна закликає ООН до жорсткої реакції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
12K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
9316
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
5331
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post
4962
Військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть на берег Азовського моря
4648
Українці на чемпіонату світу з веслування фінішували в затопленому човні

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту