ЄС виділив 10 млн євро на спецтрибунал для Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЄС виділив 10 млн євро на спецтрибунал для Путіна
Спецтрибунал матиме мандат на переслідування вищого керівництва Росії
фото: Getty Images

Глава європейської дипломатії наголосила, що російські лідери несуть відповідальність за війну проти України

Євросоюз виділив перші 10 млн євро для нового Спеціального трибуналу щодо переслідування керівників РФ за їхню роль у війні, яку Москва веде проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу європейської дипломатії Каю Каллас.

Каллас додала, що країни ЄС підписали відповідну угоду з Радою Європи. «Лідери РФ несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може», – написала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що світ має забезпечити юридичну відповідальність Росії за воєнні злочини. Зеленський наголосив, що робота юридичних команд, які готують інфраструктуру притягнення Росії до відповідальності, триває.

До слова, Литва офіційно ухвалила рішення приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. 26 листопада 2025 року Литва сповістила Раду Європи про свій намір приєднатися до спецтрибуналу. Балтійська країна стане першою країною після України, яка це зробила.

Як повідомлялося, Євросоюз виділив 10 млн євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

