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Рада МАГАТЕ готує засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада МАГАТЕ готує засідання через удари дронів по Запорізькій АЕС
7 квітня на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон
колаж: glavcom.ua

Засідання пройде з ініціативи Росії

Рада Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) проведе у четвер, 11 квітня, позачергове засідання для обговорення ударів дронів по окупованій Росією Запорізькій АЕС. Про це повідомляє  Reuters.

За даними джерел агентства, засідання пройде з ініціативи Росії. МАГАТЕ дату такої зустрічі наразі не оголошувало.

Правила Ради директорів свідчать, що будь-яка країна, яка бере участь у ньому, включаючи Росію, може скликати зустріч. Посол РФ у МАГАТЕ Михайло Ульянов заявив раніше, що його країна скликала екстрене засідання Ради директорів «у зв'язку з нещодавніми атаками й провокаціями збройних сил України проти ЗАЕС».

Рада є найвищим керівним органом МАГАТЕ, який збирається частіше одного разу на рік.

Як зазначає Reuters, Росія, ймовірно, знову звинуватить Україну в недавніх ударах безпілотників по ЗАЕС, але навряд чи вона отримає широку підтримку з боку Ради директорів, яка минулого місяця ухвалила резолюцію, яка закликає Росію залишити ЗАЕС. 

Як повідомлялося, на території Запорізької атомної електростанції 7 квітня здетонував дрон.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство отримало повідомлення про атаку на станцію. «Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС були поінформовані про те, що сьогодні на майданчику станції здетонував безпілотник. Я закликаю утриматися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку», – заявив він.

Нещодавно повідомлялося, що українські енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», як була пошкоджена ракетним обстрілом РФ.

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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