У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт

Валерій Залужний і Василь Малюк можуть мати державну охорону

Авторами законопроєкту є нардепи Федір Веніславський, Дмитро Припутень, Олександр Федієнко

У Раді з'явився законопроєкт про внесення змін до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» щодо держохорони окремих категорій військових посадових осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Авторами законопроєкту є нардепи Федір Веніславський, Дмитро Припутень, Олександр Федієнко. «Проєкт закону України розроблено з метою забезпечення безперервності та стійкості функціонування системи військового управління в умовах дії стану війни чи воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях шляхом надання державної охорони особам, які в цей час перебувають чи перебували на посадах головнокомандувача Збройних сил, начальника Генерального штабу Збройних сил, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Головного управління розвідки, їх заступників, командувача об’єднаних сил Збройних сил, командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил, командувача Національної гвардії України, голови Державної прикордонної служби України, голови Національної поліції України», – йдеться у пояснювальній записці.

Теоретично після ухвалення цього законопроєкту державну охорону можуть отримати і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і ексголова СБУ Василь Малюк. Крім того, держохороною можуть бути забезпечені й члени сімей вищеперелічених категорій військових посадових осіб, які проживають разом з ними.

Наразі законопроєкт направлено на розгляду парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Згодом Залужного було призначено послом у Великій Британії.

Зокрема, 5 січня 2026 року очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди». 13 січня Верховна Рада схвалила звільнення Василя Малюка. За це рішення проголосували 235 народних депутатів.