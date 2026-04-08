У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
Валерій Залужний і Василь Малюк можуть мати державну охорону
Авторами законопроєкту є нардепи Федір Веніславський, Дмитро Припутень, Олександр Федієнко

У Раді з'явився законопроєкт про внесення змін до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» щодо держохорони окремих категорій військових посадових осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Авторами законопроєкту є нардепи Федір Веніславський, Дмитро Припутень, Олександр Федієнко. «Проєкт закону України розроблено з метою забезпечення безперервності та стійкості функціонування системи військового управління в умовах дії стану війни чи воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях шляхом надання державної охорони особам, які в цей час перебувають чи перебували на посадах головнокомандувача Збройних сил, начальника Генерального штабу Збройних сил, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, голови Служби зовнішньої розвідки, начальника Головного управління розвідки, їх заступників, командувача об’єднаних сил Збройних сил, командувачів видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил, командувача Національної гвардії України, голови Державної прикордонної служби України, голови Національної поліції України», – йдеться у пояснювальній записці.

Теоретично після ухвалення цього законопроєкту державну охорону можуть отримати і колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і ексголова СБУ Василь Малюк. Крім того, держохороною можуть бути забезпечені й члени сімей вищеперелічених категорій військових посадових осіб, які проживають разом з ними.

Наразі законопроєкт направлено на розгляду парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Згодом Залужного було призначено послом у Великій Британії.

Зокрема, 5 січня 2026 року очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди». 13 січня Верховна Рада схвалила звільнення Василя Малюка. За це рішення проголосували 235 народних депутатів.

Читайте також:

Читайте також

Поки в Росії готуються до повного блокування «Телеграму» як «пособника «київського режиму», в Україні досі нема стратегії, що з ним робити
«Телеграм»: бути чи не бути? Чому влада боїться видалити «додаток ФСБ» Інформбезпека
18 березня, 10:45
Турецька берегова охорона перехопила човен з мігрантами, 26 лютого 2026 року
Катер берегової охорони Туреччини протаранив човен з мігрантами: є загиблі
9 березня, 12:40
У прибережній частині зони не дозволятимуть стоянку водного транспорту на якорі, за винятком однієї ділянки набережної
Біля резиденції Путіна в Сочі створять охоронну зону (фото)
15 березня, 07:58
Федір Веніславський нагадав, що в умовах воєнного стану не можна припинити повноваження Верховної Ради
Чи можлива мобілізація депутатів, які не хочуть працювати? Веніславський прокоментував заяву президента
15 березня, 18:57
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
24 березня, 00:29
«Батьківщина» підготувала зміни до бюджету України і внесла законопроєкт, наголосила Тимошенко
«Батьківщина» почала всеукраїнський збір підписів під петицією про збільшення мінімальної пенсії
27 березня, 10:45
В Україні на законодавчому рівні немає чітких правил про заборону використання смартфонів у школах
Рада може заборонити смартфони у школах: нардеп назвав причину
30 березня, 15:21
Зеленський зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету
Криза в Раді. Президент зробив заяву щодо складних законопроєктів, які мають ухвалити нардепи
3 квiтня, 12:07
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко просила колег не підтримувати законопроєкт
Житло заберуть через 1 гривню боргів? Тимошенко попередила про наслідки закону, ухваленого Радою
Вчора, 18:00

Політика

Безпекові домовленості. Зеленський анонсував нові зустрічі в Європі
Безпекові домовленості. Зеленський анонсував нові зустрічі в Європі
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
Завершено слідство у справі Тимошенко, ухвалено низку законопроєктів. Головне за 8 квітня 2026
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
У Залужного та Малюка з’явиться держохорона? У Раді зареєстровано законопроєкт
Рада підтримала низку законопроєктів: Свириденко пояснила, що це дає Україні
Рада підтримала низку законопроєктів: Свириденко пояснила, що це дає Україні
Нардеп Княжицький пояснив свою заяву про банди псевдоТЦК, яка наробила галасу в соцмережі
Нардеп Княжицький пояснив свою заяву про банди псевдоТЦК, яка наробила галасу в соцмережі
Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію
Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
