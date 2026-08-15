Німеччина закликала громадян уникати поїздок потягами в Україні

У посольстві не виключають посилення ударів РФ по енергетиці та транспортних вузлах

Посольство Німеччини в Києві посилило рекомендації з безпеки для своїх громадян в Україні – німцям радять за можливості уникати поїздок залізницею напередодні Дня Незалежності України 24 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

У дипустанові пояснили, що напередодні й після святкової дати не можна виключати посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та транспортних вузлах країни – окреме застереження стосується саме залізниці. «Українська залізнична інфраструктура, а також самі залізничні оператори й надалі залишаються ціллю російських авіаударів», – наголосили в посольстві. Загальна рекомендація утримуватися від поїздок в Україну, яку МЗС Німеччини запровадило через повномасштабне вторгнення РФ, лишається чинною.

У посольстві нагадали, що останніми тижнями російські війська дедалі частіше атакують залізницю не лише на станціях, а й безпосередньо потяги під час руху. Так, 13 серпня реактивний «шахед» ударив по локомотиву пасажирського потяга на Одещині – машиніст і його помічник загинули, зупиняючи склад, щоб пасажири встигли безпечно евакуюватися. Того ж дня росіяни вдруге атакували вже інший локомотив, який виконував маневрові роботи, – постраждала дитина, з потяга евакуювали 525 людей, серед них 130 дітей.

Попередження від німецького посольства з'явилося на тлі повідомлень західної розвідки про можливу нову хвилю ударів по енергетиці Києва. Ще 8 серпня Інститут вивчення війни (ISW) писав, що Росія планує розпочати масштабні атаки на енергоінфраструктуру столиці найближчими тижнями. За даними українського Центру стратегічних комунікацій, який посилається на американську розвідку, РФ готується до кампанії ударів по об'єктах енергетики Києва саме напередодні 24 серпня – і для максимальної шкоди може задіяти стратегічний резерв балістичних ракет. Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть свідомо обрати серпень для початку кампанії, щоб скористатися наявним в України дефіцитом ракет-перехоплювачів проти балістики.

Нагадаємо, 13 серпня росіяни вже двічі за день атакували локомотиви пасажирських потягів на Одещині – під час першого удару загинули машиніст і його помічник.