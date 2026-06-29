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Зеленський познущався над Путіним, який 15 разів оголошував дату захоплення Донбасу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський познущався над Путіним, який 15 разів оголошував дату захоплення Донбасу
Глава держави нагадав, скільки разів Путін оголошував нові терміни взяття Донбасу і чого врешті досягнув
скриншот відео

Президент України: «Прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі»

Від початку повномасштабної війни російський диктатор Володимир Путін оголошував своїй армії вже 15 термінів захоплення Донецької області. Як інформує «Главком», про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави нагадав, що політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом.

«Уже 15 разів було це марення у них – наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік – знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня», – сказав президент України.

Зеленський наголосив: якщо Росія не завершить свою війну, то й останній проголошений термін захоплення Донеччини Путіну знов доведеться переносити.

«Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі», – зауважив глава держави.

За його словами, Україна вже зробила країні-агресорці пропозиції, яко можна завершити війну, однак Росія щоразу відмовляється.

«Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі», – підкреслив Зеленський.

«Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є і що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня «триденна війна» триває вже п’ятий рік так, що навіть нафтова держава, «бензоколонка», як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно. Не терористично. Ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі», – додав президент.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

До слова, Путін заявив, що під час саміту з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі не було досягнуто жодних домовленостей щодо війни в Україні. Водночас його нинішні слова суперечать заявам, які він та інші представники Кремля робили раніше. 

Так, 4 червня Володимир Путін заявив: «Україна не готова до компромісів, про які домовлялися в Анкориджі». Такі заяви суперечать попередній риториці Кремля. Після саміту в Анкориджі російські посадовці неодноразово заявляли про існування так званого «духу Анкориджа» та посилалися на нібито досягнуті домовленості зі Сполученими Штатами.

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Теги: Володимир Зеленський путін війна Донбас

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