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В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Одесі пролунав вибух під час повітряної тривоги
Після оголошення повітряної тривоги в Одесі стався вибух
фото з відкритих джерел

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння

В Одесі було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Пізніше вони додали, що російська ракета летить на Одесу.

Нагадаємо, станом на 17:23 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

До слова, триває 761-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: тривога Одеса вибух балістичні ракети

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