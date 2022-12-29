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Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію
Окупанти готові до запуску ракет по Україні
фото з відкритих джерел

Зафіксовано активність стратегічної авіації російських загарбників

Півдню України загрожує ракетна небезпека. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» після оголошення в Україні масштабної повітряної тривоги.

«Зараз оголошено ракетну небезпеку по півдню України. Зафіксовано активність стратегічної авіації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі два надводних ракетоносії. Готовність до пуску 16 «Калібрів».

Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію фото 1

Згодом Оперативне командування «Південь» оновило інформацію, повідомивши про готовність ворога до пуску 20 «Калібрів»

Мешканців України закликають не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Під час повітряної тривоги ввечері 28 грудня харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.

Теги: росія ракета війна Україна тривога

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