Ракетна небезпека: ворог підняв стратегічну авіацію

Окупанти готові до запуску ракет по Україні

Зафіксовано активність стратегічної авіації російських загарбників

Півдню України загрожує ракетна небезпека. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» після оголошення в Україні масштабної повітряної тривоги.

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«Зараз оголошено ракетну небезпеку по півдню України. Зафіксовано активність стратегічної авіації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі два надводних ракетоносії. Готовність до пуску 16 «Калібрів».

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Згодом Оперативне командування «Південь» оновило інформацію, повідомивши про готовність ворога до пуску 20 «Калібрів»

Мешканців України закликають не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

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Під час повітряної тривоги ввечері 28 грудня харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.