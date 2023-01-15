Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Марійці було лише 15, вона навчалася в дев'ятому класі

Марійка була надзвичайно талановитою

Через ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі загинула 15-річна дівчинка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Каптур.

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Марійка була надзвичайно талановитою, мала музичну освіту і любила вирощувати квіти.

«Яке дитя! Малювала, танцювала... Скільки б всього зробила... Мріяла… Просто жила, як інші люди», – написала Ірина Каптур.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський.

Станом на 15 годину 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по Дніпру складає 25 осіб, з них одна дитина. Про це інформує ДСНС України. Врятовано 39 людей, в тім числі 6 дітей. Травмовано 73 особи. Отримано 43 повідомлення про безвісти зниклих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

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У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.