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Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка
Марійці було лише 15, вона навчалася в дев'ятому класі
фото з відкритих джерел

Марійка була надзвичайно талановитою

Через ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі загинула 15-річна дівчинка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Каптур.

Марійка була надзвичайно талановитою, мала музичну освіту і любила вирощувати квіти.

Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка фото 1

«Яке дитя! Малювала, танцювала... Скільки б всього зробила... Мріяла… Просто жила, як інші люди», – написала Ірина Каптур.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський.

Станом на 15 годину 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по Дніпру складає 25 осіб, з них одна дитина. Про це інформує ДСНС України. Врятовано 39 людей, в тім числі 6 дітей. Травмовано 73 особи. Отримано 43 повідомлення про безвісти зниклих.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

Теги: окупанти тренер квіти дитина Дніпро

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