Ракетний удар по Києву. Пропагандистка Путіна дала цинічне пояснення

«Нічні удари по Києву – це за Брянськ»

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян пояснила нічні ракетні обстріли України. Про це вона написала в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нічні удари по Києву – це за Брянськ», – написала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про п'ятьох загиблих. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під завалами можуть бути інші люди.