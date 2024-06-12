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У Донецьку пролунали вибухи неподалік управління ФСБ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Донецьку пролунали вибухи неподалік управління ФСБ
фото: скріншот

Стало відомо про прильоти у двох районах: Ворошиловському та Київському

Сьогодні, 12 червня, у Донецьку пролунали вибухи на межі двох районів міста. Один з населених пунктів регіону залишився без світла внаслідок атаки БпЛА. Про це повідомляє  Telegram-канал «Новости Донбасса».

Як зазначається гучно було у центрі Донецька. Також повідомляється ніби то про роботу протиповітряної оборони (ППО) Російської Федерації.

Пізніше стало відомо про прильоти у двох районах: Ворошиловському та Київському.

Як пишуть місцеві пабліки, у тих районах розташоване, наприклад, «управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) «Л/ДНР». Водночас точне місце прильоту поки що невідоме.

Нагадаємо, наприкінці травня у тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи. За попередньою інформацією, є влучання по базі російських загарбників.

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Теги: Донбас

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