У Донецьку пролунали вибухи неподалік управління ФСБ

Стало відомо про прильоти у двох районах: Ворошиловському та Київському

Сьогодні, 12 червня, у Донецьку пролунали вибухи на межі двох районів міста. Один з населених пунктів регіону залишився без світла внаслідок атаки БпЛА. Про це повідомляє Telegram-канал «Новости Донбасса».

Як зазначається гучно було у центрі Донецька. Також повідомляється ніби то про роботу протиповітряної оборони (ППО) Російської Федерації.

Пізніше стало відомо про прильоти у двох районах: Ворошиловському та Київському.

Щось димить в окупованому Донецьку.



Місцеві мешканці повідомляють, що чули не менше 3 вибухів. pic.twitter.com/bge0ama3Ng — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2024

Як пишуть місцеві пабліки, у тих районах розташоване, наприклад, «управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) «Л/ДНР». Водночас точне місце прильоту поки що невідоме.

Нагадаємо, наприкінці травня у тимчасово окупованому Донецьку було чутно вибухи. За попередньою інформацією, є влучання по базі російських загарбників.