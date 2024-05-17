«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком

Безугла зазначила, що тепер її життя – це війна

Мар'яна Безугла запевнила, що її родина не має жодного стосунку до її кар’єри

Нардепка Мар'яна Безугла не є чиїмось «ротом або транслятором». Про це вона заявила у розмові з ведучим hromadske.

«Чи знайома я з Єрмаком? Звичайно, знайома. Але я не є чиїмось ротом або транслятором. Я постійно сперечаюся – і всередині, і назовні. Але сприймати цю суб'єктність людям дуже важко. Я з цим постійно стикаюся», – зазначила нардепка.

Безугла запевнила, що її родина не має жодного стосунку до її кар’єри. «Тато і мама ніколи не бачили наживо Єрмака і з ним не знайомі. Вони знають його тільки з новин. Усе», – зазначила вона.

Нардепка розповіла, що до мобілізації вчилася у медичному університеті, потім пішла писати дисертацію у Державне управління справами, там був її науковий керівник. «Після мобілізації весь зв'язок моєї кар'єри з родиною повністю обірвався. Я пам'ятаю, хтось мені писав, що мати працювала в університеті Богомольця, коли я там вчилася. Це неправда», – запевнила Безугла.

За словами нардепки, у неї «не зовсім прості з батьками стосунки», тому що їхній «компас» трошки зламався, коли її мобілізували. «У мене було цілком зрозуміле життя: золота медаль в гімназії, диплом з відзнакою у Богомольця, медична освіта, стабільна робота, кандидатська дисертація. Звісно, вони собі бачили, що в мене буде сім’я, діти, подорожі, медична кар'єра, потім – докторська. Усе це накрилося мідним тазом», – пояснила вона.

Безугла зазначила, що тепер її життя – це війна. «Тобто після того, як принесли повістку, все моє життя пов'язане з тими чи іншими змінами, що стосуються нашої боротьби. Усе», – підсумувала політик.

Нагадаємо, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та громадське об'єднання «Медіарух» висловилися на захист «Суспільного» і закликали припинити політичні атаки і тиск на мовника. Таким чином вони відреагували на закиди народної депутатки Мар’яни Безуглої на адресу «Суспільного». Голова НСЖУ закликав журналістів бойкотувати депутатку Мар'яну Безуглу, яка висунула низку звинувачень на адресу «Суспільного».