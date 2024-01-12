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Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
колаж: glavcom.ua

Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння для ряду областей

У п’ятницю, 12 січня, о 7:28 оголошено повітряну тривогу в ряді областей України.

Сирени тривоги завили в:

  • Полтавській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській областях.
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено) фото 1

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено

О 7:54 було оголошено відбій повітряної тривоги у вище вказаних областях.

Нагадаємо, триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.

Росія отримала із Ірану новий вантажний борт. ЗСУ попередили, що українцям варто очікувати нових атак «шахедами». 

Теги: окупанти війна ракета тривога

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