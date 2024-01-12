Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)

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О 7:54 було оголошено відбій повітряної тривоги у вище вказаних областях.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

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У п’ятницю, 12 січня, о 7:28 оголошено повітряну тривогу в ряді областей України.

Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння для ряду областей

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