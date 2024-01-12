Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння для ряду областей
У п’ятницю, 12 січня, о 7:28 оголошено повітряну тривогу в ряді областей України.
Сирени тривоги завили в:
- Полтавській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Харківській областях.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
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О 7:54 було оголошено відбій повітряної тривоги у вище вказаних областях.
Нагадаємо, триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень.
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