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Рашисти перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рашисти перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу
Росіяни перетворюють окуповану частину Запорізької області на військову базу
фото з відкритих джерел

Російські військові зайняли промислові підприємства, розселилися в громадські установи, тотально заїжджають в будинки й квартири

У Мелітополі та Мелітопольському районі російські війська займають помешкання цивільних, перетворюючи місто та навколишні населені пункти на «військову базу». Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Російські військові зайняли промислові підприємства, розселилися в громадські установи, тотально заїжджають в будинки й квартири. Після заселення починають безчинствувати – пити й дебоширити. Потім окупантів ніхто не може заспокоїти. В Михайлівці привести до тями чеченців приїздили військові інших підрозділів, але безрезультатно», – повідомив міський голова. 

За його словами, в Мелітополі після оголошення «сухого закону» окупанти вимагають у цивільних, щоб ті купляли їм алкоголь. В Полянівці загарбники примушують родини українських військових виїхати.

Окупанти також продовжують будувати укріплення поблизу кордону з Херсонською областю та в районі Михайлівки.

«Для оборонних споруд використовують навіть плити зрошувального каналу», – зазначив Федоров.  

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі взялися за підготовку дітей для своєї армії. Рашисти організували навчання в школах за методичками КДБ, планують викладати «військову підготовку» та формують загони «Юнармії».

Також міський голова Мелітополя розповів, як педагоги-зрадники мучать дітей за мову.

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Теги: Запоріжжя окупанти алкоголь військові місто

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