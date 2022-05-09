Прем'єр Нідерландів виступить у Верховній Раді: названа дата

Рютте виступить у парламенті по відеозв'язку

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував виступ у Верховній Раді в онлайн-форматі 12 травня. Про це Рютте написав у Twitter.

Очільник уряду прийняв запрошення президента Володимира Зеленського виступити в українському парламенті. Рютте виступить у Раді по відеозв'язку.

«На запрошення президента Зеленського я матиму честь звернутися до Верховної Ради по відео в четвер, 12 травня. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч із Україною проти агресії РФ», – заявив прем'єр-міністр.

At the invitation of President @ZelenskyyUa, I am honoured to address the Ukrainian parliament, Verkhovna Rada, via video link on Thursday 12 May. The Netherlands continues to stand shoulder to shoulder with Ukraine against Russia’s aggression. — Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2022

Раніше Україна і Нідерланди обговорили можливі шляхи притягнення до відповідальності російських злочинців. Нагадаємо, що Рютте заявляв про можливість надання Україні важкого озброєння ще у квітні. Як раніше повідомлялося, росіяни потрощили автівки на українських номерах у Нідерландах.