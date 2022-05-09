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    Прем'єр Нідерландів виступить у Верховній Раді: названа дата

    Прем'єр Нідерландів виступить у Верховній Раді: названа дата
    фото з відкритих джерел

    Рютте виступить у парламенті по відеозв'язку

    Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував виступ у Верховній Раді в онлайн-форматі 12 травня. Про це Рютте написав у Twitter.

    Очільник уряду прийняв запрошення президента Володимира Зеленського виступити в українському парламенті. Рютте виступить у Раді по відеозв'язку.

    «На запрошення президента Зеленського я матиму честь звернутися до Верховної Ради по відео в четвер, 12 травня. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч із Україною проти агресії РФ», – заявив прем'єр-міністр.

    Раніше Україна і Нідерланди обговорили можливі шляхи притягнення до відповідальності російських злочинців. Нагадаємо, що Рютте заявляв про можливість надання Україні важкого озброєння ще у квітні. Як раніше повідомлялося, росіяни потрощили автівки на українських номерах у Нідерландах.

    Теги: росія окупанти війна Нідерланди Україна окупація #stoprussia
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    Прем'єр Нідерландів виступить у Верховній Раді: названа дата