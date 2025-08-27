Головна Країна Події в Україні
У Чернігівській області запрацювала диференційована система повітряної тривоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Чернігівській області запрацювала диференційована система повітряної тривоги
Система подає сигнали про небезпеку не для цілої області, а лише для конкретного населеного пункту
колаж: glavcom.ua

Мета нової системи – зменшити тривалість тривог, коли реальної загрози немає

Сьогодні, 27 серпня, в Чернігівській області запрацювала диференційована система повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Диференційована система повітряної тривоги – це сучасна система сповіщення, яка, на відміну від попередньої, подає сигнали не для цілої області, а лише для конкретного населеного пункту або району, де безпосередньо виявлено загрозу. За словами чиновника, поки що система функціонує у тестовому режимі.

Як відомо, декілька областей вже запровадили подібну систему сповіщення, зокрема у Харкові, на Сумщині та Київщині. Мета нової системи – зменшити тривалість тривог та уникнути зайвих зупинок, наприклад, громадського транспорту, коли реальної загрози немає для всієї області.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області внесено зміни до порядку реагування міського громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги, який діяв з серпня 2022 року.

У ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза.

До слова, триває 1281-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Теги: тривога Чернігівщина

