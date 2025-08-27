У Чернігівській області запрацювала диференційована система повітряної тривоги

Система подає сигнали про небезпеку не для цілої області, а лише для конкретного населеного пункту

Мета нової системи – зменшити тривалість тривог, коли реальної загрози немає

Сьогодні, 27 серпня, в Чернігівській області запрацювала диференційована система повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Диференційована система повітряної тривоги – це сучасна система сповіщення, яка, на відміну від попередньої, подає сигнали не для цілої області, а лише для конкретного населеного пункту або району, де безпосередньо виявлено загрозу. За словами чиновника, поки що система функціонує у тестовому режимі.

Як відомо, декілька областей вже запровадили подібну систему сповіщення, зокрема у Харкові, на Сумщині та Київщині. Мета нової системи – зменшити тривалість тривог та уникнути зайвих зупинок, наприклад, громадського транспорту, коли реальної загрози немає для всієї області.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області внесено зміни до порядку реагування міського громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги, який діяв з серпня 2022 року.

У ніч проти 20 серпня на Полтавщині під час повітряної тривоги у системі оповіщення стався збій, тому помилково була оголошена радіаційна загроза.

