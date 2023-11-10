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Післявиборча Польща. Посол оцінив ймовірні зміни у підтримці України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Післявиборча Польща. Посол оцінив ймовірні зміни у підтримці України
Зварич вважає, що відправною точкою для Польщі стане 13 листопада, адже саме тоді буде перше засідання Сейму нового скликання
фото з відкритих джерел

«Питання всебічної підтримки України має понадпартійний характер»

Посол України у Польщі Василь Зварич вважає, що можливий конфлікт уряду та президента Польщі Анджея Дуди ніяк не вплине на підтримку України, а навпаки об'єднає усі політичні сили. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Це внутрішні питання Польщі. Хотів би, щоби ніщо з цього не вплинуло на зовнішню політику на українському напрямку. І на динаміку нашої взаємодії. Українське питання не роз’єднуватиме, а навпаки об’єднуватиме всі політичні сили Польщі», – каже посол.

Зварич вважає, що відправною точкою для подальшого розвитку подій у Польщі стане 13 листопада, адже саме тоді буде перше засідання Сейму нового скликання. За його словами, поки немає впевненості, кому президент Анджей Дуда довірить формувати кабмін.

«Як дипломати ми підтримуємо зв’язок з усіма політичними силами у Польщі. Підкреслюю, що питання всебічної підтримки України має понадпартійний характер. Наша країна залишається постійно у полі зору», – додав дипломат.

Раніше ми повідомляли, що президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд. За словами президента Польщі, спікером Сейму на перших засіданнях після парламентських виборів він призначив Марека Савицького з Польської народної партії.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Польщі перше місце зайняла правляча партія «Право і справедливість». 

Відповідно до результатів виборів:

  • керівна партія «Право і справедливість» набрала 35,38% голосів;
  • опозиційна «Громадянська коаліція» – 30,70%;
  • далі – «Третій шлях» (14,40%);
  • «Лівиця» (8.61%) і крайня права і антиукраїнська «Конфедерація» (7,16%).
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Теги: війна Польща вибори Анджей Дуда

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