РФ намагається наступати на Покровському напрямку, тривають важкі бої

Речник ОСУВ «Хортиця» розповів про важку ситуацію на Покровському напрямку

Російські терористи намагаються розвивати наступ на Покровському напрямку, користуючись чисельною перевагою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника ОСУВ «Хортиця» Віктора Трегубова.

Трегубов повідомив, що на Покровському напрямку окупанти атакували оборонні порядки Сил оборони в районі населених пунктів Водяне-2, Єлізаветівка, Котлине, Промінь, Пісчане, Сергіївка, Андріївка та Улакли.

Ворог намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Загалом на Покровському напрямку тривають важкі бої.

Нагадаємо, триває 1095-й день повномасштабної війни. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку.

Минулого дня втрати агресора на даному напрямку склали 245 осіб, з них 101 – безповоротно. Знищено сім автомобілів, гармату, бойову машину піхоти, реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та два мотоцикли. Окрім того, пошкоджено танк, важку вогнеметну систему ТОС-2 «Тосочка», гармату та автомобіль окупантів.