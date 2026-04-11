Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вбила українську евакуаційну групу під час перемир'я – DeepState

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
скріншот з відео

11 квітня після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню з боку росіян 

Російські війська вкотре порушили принципи гуманності та міжнародного права. Сьогодні близько 17:30 у районі населеного пункту Гуляйпільське ворог атакував групу поранених українських бійців, які перебували на етапі евакуації. Про це пише «Главком» із посиланням на DeepState.

За наявною інформацією, противник застосував FPV-дрони для завдання ударів по людях. Попри будь-які розмови про «затишшя» чи «припинення вогню», окупанти продовжують прицільне нищення українців.

Аналітики моніторингової спільноти DeepState, коментуючи черговий злочин ворога, наголосили на неможливості мирних домовленостей без належного силового тиску:

«Чергові ілюзії партнерів, що москаль хоче миру, мають бути розбиті. Лише спільною силою, а не підіграванням, можна змусити сісти за перемовини».

У Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

Теги: окупанти DeepState перемир'я Великдень 2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Також для придбання свіжих продуктів можна відвідати комунальні ринки
Передвеликодні ярмарки в Києві: де купити продукти 11 квітня
Вчора, 07:02
Рішення Путіна кинути в бій стратегічні резерви президент назвав «ризикованим кроком»
«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті
10 квiтня, 09:50
Нині триває 1504-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня 2026 року
7 квiтня, 08:16
Страви на Великдень традиційно починають освячувати цього дня, але споживають їх лише після Великодньої служби
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25
Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва
Гарантії безпеки для України. Зеленський назвав пункти, які США повинні вписати в документ
3 квiтня, 12:02
Нині триває 1489-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2026 року
23 березня, 08:15
Чиновник-колаборант викладає в Криму
Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
20 березня, 15:21
ЗСУ уразили військову логістику і позиції ворога
Сили оборони вдарили по складах і позиціях ворога на тимчасово окупованих територіях
19 березня, 14:33
Нині триває 1479-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року
13 березня, 08:17

Події в Україні

Лінія фронту станом на 11 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 квітня 2026. Зведення Генштабу
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
Зеленський запропонував Росії режим тиші після свят: Україна чекає на відповідь
У Луцьку підлітки напали на ТЦК, їх розшукує поліція
У Луцьку підлітки напали на ТЦК, їх розшукує поліція
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими
«Шукаємо по кожному прізвищу» – Зеленський розповів про обмін полоненими

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
10 квiтня, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
10 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua