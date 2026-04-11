РФ вбила українську евакуаційну групу під час перемир'я – DeepState

11 квітня після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню з боку росіян

Російські війська вкотре порушили принципи гуманності та міжнародного права. Сьогодні близько 17:30 у районі населеного пункту Гуляйпільське ворог атакував групу поранених українських бійців, які перебували на етапі евакуації. Про це пише «Главком» із посиланням на DeepState.

За наявною інформацією, противник застосував FPV-дрони для завдання ударів по людях. Попри будь-які розмови про «затишшя» чи «припинення вогню», окупанти продовжують прицільне нищення українців.

Аналітики моніторингової спільноти DeepState, коментуючи черговий злочин ворога, наголосили на неможливості мирних домовленостей без належного силового тиску:

«Чергові ілюзії партнерів, що москаль хоче миру, мають бути розбиті. Лише спільною силою, а не підіграванням, можна змусити сісти за перемовини».

У Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.