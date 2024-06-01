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Масований обстріл України: під удар потрапили дві теплоелектростанції

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Масований обстріл України: під удар потрапили дві теплоелектростанції
Унаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС
фото: ДСНС (ілюстративне)

За 2,5 місяці ворог уже шість разів атакував наші енергетичні об'єкти

Росія в ніч на 1 червня обстріляла дві українські теплоелектростанції (ТЕС). Про це повідомив ДТЕК.

«Украй важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що це вже шоста ворожа атака на енергетичні об'єкти за 2,5 місяці.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 180 разів. За цей період через обстріли 51 працівника було поранено, троє енергетиків загинули.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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Теги: енергетика ТЕС обстріл інфраструктура

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