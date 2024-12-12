За яких умов ЗСУ вийдуть з Покровська: роз'яснення командира роти 68-ї бригади

Якщо росіяни зайдуть у Покровськ, то в українських військових будуть постійні проблеми з логістикою

Як повідомляли аналітики DeepState перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць Покровська

Важко спрогнозувати, скільки російським окупаційним військам знадобиться часу, щоб упритул підійти до Покровська Донецької області. Про це заявив командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша з позивним Лютий в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Військовий наголосив, що, коли росіяни заходять у певний населений пункт, то відбувається хаос. «Пересування російських військ дуже важко контролювати, оскільки вони пересуваються від забудови до забудови... Буде набагато складніше воювати у населеному пункті», – наголосив він.

За словами командира роти, якщо росіяни зайдуть у Покровськ, то в українських військових будуть постійні проблеми з логістикою.

«Тому тримати населений пункт і «класти» там велику кількість особового складу дуже складно і не думаю, що це довго протягнеться (оборона міста)», – додав він.

Окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць Покровська скріншот

Нагадаємо, російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Як повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на Покровському напрямку наразі тривають жорсткі бої. Противник там переважає у живій силі.

Згодом стало відомо, що окупанти перебувають на відстані трьох кілометрів від околиць населеного пункту.

До слова, командир 108-го батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов назвав головну причину складної ситуації українських військ на Покровському напрямку – некомпетентне управління військами.