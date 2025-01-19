РФ вночі випустила по Україні понад 60 дронів: як відпрацювала ППО

Повітряні сили повідомили, скільки дронів РФ запустила по Україні цієї ночі

Російські терористи у ніч на 19 січня атакували Україну 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Дрони запускали з Міллерово, Брянська та Орла.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 43-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Станом на 9:13 ще один дрон перебував у повітрі.

Нагадаємо, триває 1061-й день повномасштабної війни. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.