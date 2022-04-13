РФ ввела жовтий рівень терористичної загрози у Криму і прикордонних областях

Росія переміщує військову техніку, озброєння та особовий склад на територію України

Рівень терористичної загрози діятиме до 26 квітня

Росія ввела в прикордонних з Україною районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий жовтий рівень терористичної загрози. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 квітня.

Діятиме цей рівень загрози до 26 квітня.

«Вказані заходи проводяться, імовірно, з метою організації переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України», - інформує Генштаб.

Також повідомляється, що на Сіверському напрямку не виключається утримання в прикордонних з Україною районах Курської області окремих підрозділів для проведення демонстраційних дій з метою сковування Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що в Курській області РФ з 11 квітня запроваджується жовтий рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді 5 квітня знову було чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі.

3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Також РФ запроваджує контрдиверсійні заходи на об'єкта транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області і Краснодарського краю.