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РФ застосувала спеціальну тактику під час облоги Маріуполя: деталі від The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ застосувала спеціальну тактику під час облоги Маріуполя: деталі від The Guardian
Під час 85-денної облоги Маріуполя Росія застосувала тактику навмисного голоду, що прирівнюється до воєнних злочинів
фото з відкритих джерел

Під час оточення та захоплення Маріуполя на початку великої війни загинуло 22 000 людей

Росія застосувала тактику навмисного голоду під час 85-денної облоги Маріуполя,  що призвело до загибелі близько 22 000 цивільних осіб. Про це пише The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Зазначається, що у звіті, який  подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі юристи Global Rights Compliance, наголошується, на тому, що російська влада мала намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Юристи підрахували – під час оточення та захоплення Маріуполя на початку великої війни загинуло 22 000 людей, а через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче -10 C.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що метою дослідження було «з'ясувати, чи існує ширший наратив», який полягає у навмисній відмові російськими військовими та їхнім керівництвом у їжі та інших необхідних для життя зручностях – стратегія голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.

Вона зазначила, що юристи звернули увагу на чотири фази російської атаки:

  • атака на цивільну інфраструктуру;
  • припинення постачання електроенергії, опалення та води;
  • відмова в гуманітарній евакуації;
  • атаки у той час, як допомога не могла надійти.


За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити місто без жалю до цивільних, кількість яких, за оцінками, становила 450 000 людей до 24 лютого 2022 року.

У висновку звіту йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти видачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації – розбомблені. 

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники планують визнати безхазяйними 20 тис. одиниць нерухомості. 

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Теги: Маріуполь голодування окупація

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