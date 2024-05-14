Росіяни захопили село Лук'янівці на Харківщині – DeepState

Ворог окупав ще один населений пункт

Окупанти просунулися біля Вовчанська

Російські загарбники окупували село Лук'янівці на півночі Харкіської області. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового, окупував Лук'янівці.

Водночас уточнено ситуацію у Зеленому, де довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківщину у двох місцях з півночі, захопивши щонайменше десять сіл. Про це заявляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

Він показав армії окупантів на Харківщини на карті, промаркувавши зону поселень, які, нібито, встиг захопити ворог за останні три дні.

Як повідомлялося, 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили три населені пункти: Мороховець, Олійникове та Зелене. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

До слова, понад 30 тис. російських загарбників зараз наступають на півночі Харківської області. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

За словами посадовця, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тис. окупантів. Як зазначив Литвиненко, за всіма доповідями українські воїни готові до відбиття. Наразі тривають важкі бої.