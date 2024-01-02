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Масований ракетний удар по Києву: з’явилися нові фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масований ракетний удар по Києву: з’явилися нові фото
Наслідки ракетного удару по Києву, 2 січня 2024 р.
фото: МВС

Триває пошуково-рятувальна операція у столиці

Сьогодні, 2 січня, Київ зазнав масованої ракетної атаки РФ. Міністерство внутрішніх справ України опублікувало нові моторошні кадри з місця події.

Як відомо, у просторі Києва та області сили протиповітряної оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів». Наразі відомо про двох загиблих та 49 постраждалих.

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Наслідки ракетного удару по Києву, 2 січня 2024 р.
фото: МВС

У столиці триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.

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Теги: Київ обстріл будинок російська ракета

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