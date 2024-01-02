Масований ракетний удар по Києву: з’явилися нові фото
Триває пошуково-рятувальна операція у столиці
Сьогодні, 2 січня, Київ зазнав масованої ракетної атаки РФ. Міністерство внутрішніх справ України опублікувало нові моторошні кадри з місця події.
Як відомо, у просторі Києва та області сили протиповітряної оборони знищили 61 ракету, з них близько 10 «Кинджалів». Наразі відомо про двох загиблих та 49 постраждалих.
У столиці триває пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, у Києві 2 січня зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. За попередніми даними, є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі, у місті подекуди є перебої з електро- та водопостачанням. Крім того, станом на 12:40 у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.
Мер Києва Віталій Кличко показав пошкоджений будинок у Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки.
Коментарі — 0