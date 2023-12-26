Удар по залізничному вокзалу в Херсоні. Місцева влада показала наслідки (відео)

Перед початком масованого обстрілу на вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу близько 140 цивільних

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав перші хвилини після російського удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

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Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перед початком масованого обстрілу на вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу близько 140 цивільних.

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Унаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він зазнав смертельного поранення під час евакуації людей. Ще у двох правоохоронців виявили осколкові поранення, вони перебувають у лікарні.

Поліціянти вивели людей у безпечні місця. Двом цивільним, які зазнали осколкових поранень, вже надають медичну допомогу.

Нагадаємо, під час чергової атаки на Херсон окупанти вдарили по залізничному вокзалу міста. В «Укрзалізниці» розповіли, що внаслідок удару пошкоджено вокзал і рухомий склад «Укрзалізниці». Відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті.

Компанія розповіла, як організує рух після стабілізації ситуації навколо вокзалу: людей пересадять в автобуси від привокзальної площі міста до Миколаєва, де вже готують резервні вагони. Так планується перевезти понад 100 пасажирів.

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Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстрілюють Херсон. Масована атака по місту триває понад дві години з різного озброєння.

Також за добу по області противник здійснив 74 обстріли (391 снаряд), з них по м. Херсон – п'ять артилерійських обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; обʼєкт критичної інфраструктури у Херсонському районі. Одна людина дістала поранення. Вчора ввечері збито ворожий БПЛА типу «Шахед».

До слова, триває 671-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів.