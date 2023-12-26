Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по залізничному вокзалу в Херсоні. Місцева влада показала наслідки (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по залізничному вокзалу в Херсоні. Місцева влада показала наслідки (відео)
Наслідки російського удару по Херсону
фото: Facebook/Сергій Нікітенко

Перед початком масованого обстрілу на вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу близько 140 цивільних

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав перші хвилини після російського удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Відповідне відео він опублікував у Telegram.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перед початком масованого обстрілу на вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу близько 140 цивільних.

Унаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він зазнав смертельного поранення під час евакуації людей. Ще у двох правоохоронців виявили осколкові поранення, вони перебувають у лікарні.

Поліціянти вивели людей у безпечні місця. Двом цивільним, які зазнали осколкових поранень, вже надають медичну допомогу.

Нагадаємо, під час чергової атаки на Херсон окупанти вдарили по залізничному вокзалу міста. В «Укрзалізниці» розповіли, що внаслідок удару пошкоджено вокзал і рухомий склад «Укрзалізниці». Відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті. 

Компанія розповіла, як організує рух після стабілізації ситуації навколо вокзалу: людей пересадять в автобуси від привокзальної площі міста до Миколаєва, де вже готують резервні вагони. Так планується перевезти понад 100 пасажирів.

Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстрілюють Херсон. Масована атака по місту триває понад дві години з різного озброєння.

Також за добу по області противник здійснив 74 обстріли (391 снаряд), з них по м. Херсон – п'ять артилерійських обстрілів (32 снаряди).  Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; обʼєкт критичної інфраструктури у Херсонському районі. Одна людина дістала поранення. Вчора ввечері збито ворожий БПЛА типу «Шахед».

До слова, триває 671-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів.

Теги: Херсон залізниця вокзал обстріл окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу відбулося 66 бойових зіткнень
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Вчора, 07:23
У Північній операційній зоні відбувається нарощування оборонних спроможностей
На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
23 грудня, 08:43
Підпорядковується новий батальйон «казацькій бригаді «Терек», яка не має жодного відношення до козаків
Росіяни формують ще один псевдодобровольчий батальйон
22 грудня, 08:04
Окупанти фарбують деякі «Шахеди» у чорний колір
Як Росія вдосконалює іранські «Шахеди»: дані британської розвідки
6 грудня, 13:36
Суд виніс російським офіцерам порівняно м’який вирок
У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»
6 грудня, 07:53
Російські загарбники уважно стежать за будь-якою інформацією щодо переміщення цивільного населення
Масові гуляння на зимові свята: ЗСУ звернулися до українців
5 грудня, 16:11
У ніч на 25 листопада РФ атакувала Україну чорним дроном
Окупанти фарбують чорні «Шахеди» з балончика
4 грудня, 14:06
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Штурми на семи напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
2 грудня, 19:20
Фото встановив художник, який залишив Росію через політичні переслідування
Біля російського павільйону на бієнале у Венеції з’явилося фото руїн у Бородянці
28 листопада, 06:34

Події в Україні

Удар по залізничному вокзалу в Херсоні. Місцева влада показала наслідки (відео)
Удар по залізничному вокзалу в Херсоні. Місцева влада показала наслідки (відео)
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні – Зеленський
Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні – Зеленський
Пресконференція Залужного, НАЗК зацікавилося нардепом Тищенком. Головне за 26 грудня
Пресконференція Залужного, НАЗК зацікавилося нардепом Тищенком. Головне за 26 грудня
Окупанти штурмують плацдарми на лівобережжі Дніпра – Генштаб
Окупанти штурмують плацдарми на лівобережжі Дніпра – Генштаб
Рашисти понад дві години обстрілюють Херсон з різного озброєння
Рашисти понад дві години обстрілюють Херсон з різного озброєння
«Південь» пояснив, чому окупанти не застосовують керовані авіабомби на Херсонщині
«Південь» пояснив, чому окупанти не застосовують керовані авіабомби на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
26K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
24K
Битва за Авдіївку. Чому Кремль вчепився за це місто
12K
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7791
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
7386
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua