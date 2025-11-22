Головна Країна Події в Україні
Тернопіль: кількість загиблих через ракетний удар зросла до 32

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Тернопіль: кількість загиблих через ракетний удар зросла до 32
Рятувальні служби працюють цілодобово, не припиняючи розбір завалів
фото: ДСНС

Роботи продовжуються четверту добу поспіль

У Тернополі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару, що стався вранці 19 листопада. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей. Про це повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко, передає «Главком».

Руйнування, спричинені атаками, значні: під завалами можуть залишатися люди. За офіційними даними, 94 людини отримали поранення, серед них 18 дітей. Ще 13 осіб, зокрема троє дітей, вважаються зниклими безвісти.

Тернопіль: кількість загиблих через ракетний удар зросла до 32 фото 1
фото: Сергій Зюбаненко

Рятувальні служби працюють цілодобово, не припиняючи розбір завалів. Як повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко, роботи продовжуються четверту добу поспіль.

Нагадаємо, у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару 19 листопада, коли Російська Федерація атакувала ракетами місто.

«Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета.  Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.

