Тернопіль: кількість загиблих через ракетний удар зросла до 32
Роботи продовжуються четверту добу поспіль
У Тернополі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару, що стався вранці 19 листопада. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей. Про це повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко, передає «Главком».
Руйнування, спричинені атаками, значні: під завалами можуть залишатися люди. За офіційними даними, 94 людини отримали поранення, серед них 18 дітей. Ще 13 осіб, зокрема троє дітей, вважаються зниклими безвісти.
Рятувальні служби працюють цілодобово, не припиняючи розбір завалів. Як повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко, роботи продовжуються четверту добу поспіль.
Нагадаємо, у Тернополі триває розбір завалів після ворожого удару 19 листопада, коли Російська Федерація атакувала ракетами місто.
«Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета. Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.
