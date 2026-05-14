Росія атакує Україну ракетами та безпілотниками

На Полтавщині пролунали вибухи

Вночі 14 травня російська окупаційна армія продовжує тероризувати українські міста ракетами та безпілотниками. Про це пише «Главком».

Зафіксовано рух ворожих безпілотників та ракет над кількома регіонами України. На цей час групи ударних БпЛА пролітають повз Кременчук, тримаючи курс на північ, і ймовірно рухаються в бік Київщини. Також групи дронів заходять із Миколаївщини на Кіровоградщину та з Дніпропетровщини на Полтавщину.

Крім того, зафіксовано групу ракет «Іскандер-К» на Київщині, які прямують у бік Борисполя та Українки. Моніторингові канали повідомляють про ракети на Черкащині та в напрямку Кропивницького. Цілі летять на низькій висоті, що ускладнює їх фіксацію радарами. Одна з ракет виконала маневр, зробивши коло, і попрямувала на Полтавщину, де в Полтавському районі було чутно звуки вибухів. Ситуація в повітряному просторі динамічно змінюється.

Перед комбінованою атакою ворог в черговий раз вдарив по Харкову. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в Основʼянському районі внаслідок «прильоту» ворожого БпЛА пошкоджено три автомобілі в гаражному кооперативі. У Холодногірському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вдень 13 травня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може продовжуватися тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.