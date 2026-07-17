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Коли РЕБ працює на ЗСУ: окупанти «випадково» підірвали власний склад боєприпасів

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Коли РЕБ працює на ЗСУ: окупанти «випадково» підірвали власний склад боєприпасів
На фронті окупанти намагалися збити український дрон, але знищили свій склад боєприпасів
фото: скрин з відео

Бійці 42-ї ОМБр розповіли, як вороже втручання в політ дрона закінчилося яскравим фаєр-шоу та детонацією

На одному з напрямків фронту російські загарбники спробували нейтралізувати український безпілотний літальний апарат, проте в результаті власноруч ліквідували власний склад із боєкомплектом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військовослужбовців 42-ї окремої механізованої бригади (42 ОМБр) ЗСУ, які поділилися деталями курйозного та водночас успішного для українських сил інциденту.

За інформацією розвідки бригади, під час виконання польотного завдання український безпілотник був помічений російськими військовими. Окупанти вирішили застосувати засоби протидії – задіяли засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) або спробували збити апарат вогневими засобами, щоб примусово його посадити.

Внаслідок цього втручання дрон дійсно втратив початковий курс і змінив траєкторію польоту. Однак напрямок падіння виявився фатальним для самих загарбників – безпілотник впав прямо на дах будівлі, в якій окупанти завбачливо облаштували польовий склад боєприпасів.

Удар українського БПЛА по будівлі спровокував миттєве займання, яке швидко переросло у масштабну детонацію ворожих снарядів.

Українська розвідка повідомляє, що в результаті інциденту російський склад із боєкомплектом повністю знищено. Окупаційні війська втратили важливий логістичний вузол та значний запас снарядів на цьому відтинку фронту через власні нескоординовані дії.

Військові 42-ї ОМБр іронічно резюмують, що специфічна «кмітливість» ворога під час боротьби з українськими дронами вкотре допомогла Силам оборони України ефективно демілітаризувати загарбників.

Нагадаємо, за останню добу на фронті відбулося 249 бойових зіткнень, а українські військові продовжують стримувати наступ російських окупантів на ключових напрямках. Авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу противника та два важливі військові об'єкти.

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Теги: вибух росія зброя війна боєприпаси фронт

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