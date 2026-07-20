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На Лук’янівці відкрито новий наземний перехід, облаштований за добу після атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Лук’янівці відкрито новий наземний перехід, облаштований за добу після атаки РФ
Біля метро Лук’янівська облаштували перший в 2026 році наземний перехід, що продублював підземний
фото: громадська організація «Пасажири Києва»

Перехід з’явився на вулиці Юрія Іллєнка між виходом зі станції метро та заводом «Артем»

Біля станції метро «Лук’янівська» у Києві облаштували новий наземний пішохідний перехід, який дублює підземний, що був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару у ніч на 19 липня. Про це повідомляється у спільноті «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Як зазначається, перехід з’явився на вулиці Юрія Іллєнка між виходом зі станції метро та заводом «Артем».

Перехід пристосований для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп населення.

У громадській організації зазначили, що роботи виконали фактично за одну ніч, адже лише вчора у КМДА анонсували появу цього переходу.

Перехід з’явився на вулиці Юрія Іллєнка між виходом зі станції метро та заводом «Артем»
Перехід з’явився на вулиці Юрія Іллєнка між виходом зі станції метро та заводом «Артем»
фото: громадська організація «Пасажири Києва»

«Пасажири Києва» зауважили, що це перший у 2026 році наземний перехід у столиці, який дублює підземний. У КМДА цього року планують облаштувати ще п’ять таких переходів. При цьому торік із шести запланованих проєктів вдалося реалізувати лише три.

Перехід пристосований для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп населення
Перехід пристосований для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп населення
фото: громадська організація «Пасажири Києва»

У спільноьі закликали міську владу пришвидшити створення безбар’єрних наземних переходів і не чекати надзвичайних ситуацій для їх облаштування.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня 2026 року Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. 

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ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

Теги: Київ метро обстріл населення ворог

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