На Лук’янівці відкрито новий наземний перехід, облаштований за добу після атаки РФ

Біля метро Лук’янівська облаштували перший в 2026 році наземний перехід, що продублював підземний

Перехід з’явився на вулиці Юрія Іллєнка між виходом зі станції метро та заводом «Артем»

Біля станції метро «Лук’янівська» у Києві облаштували новий наземний пішохідний перехід, який дублює підземний, що був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару у ніч на 19 липня. Про це повідомляється у спільноті «Пасажири Києва», інформує «Главком».

Як зазначається, перехід з’явився на вулиці Юрія Іллєнка між виходом зі станції метро та заводом «Артем».

Перехід пристосований для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп населення.

У громадській організації зазначили, що роботи виконали фактично за одну ніч, адже лише вчора у КМДА анонсували появу цього переходу.

Перехід з’явився на вулиці Юрія Іллєнка між виходом зі станції метро та заводом «Артем» фото: громадська організація «Пасажири Києва»

«Пасажири Києва» зауважили, що це перший у 2026 році наземний перехід у столиці, який дублює підземний. У КМДА цього року планують облаштувати ще п’ять таких переходів. При цьому торік із шести запланованих проєктів вдалося реалізувати лише три.

Перехід пристосований для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх людей та інших маломобільних груп населення фото: громадська організація «Пасажири Києва»

У спільноьі закликали міську владу пришвидшити створення безбар’єрних наземних переходів і не чекати надзвичайних ситуацій для їх облаштування.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня 2026 року Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

Читайте також: РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Рятувальники гасять вогонь, розбирають завали та евакуюють людей із пошкоджених будинків, зокрема у Солом'янському районі. Загалом же пожежі та пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.