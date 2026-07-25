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Повторна тривога через можливий балістичний удар тривала 33 хвилини

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Повторна тривога через можливий балістичний удар тривала 33 хвилини
колаж: glavcom.ua

Ракетна небезпека знову нависла над Києвом

У Києві та частині областей о 3:34 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння. Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ. Військові заявили про «загрозу застосування балістичного озброєння з півночі». Після цього у столиці ввімкнули сирени повітряної тривоги, а відповідне попередження з'явилося на офіційній мапі повітряних тривог.

У Київській міській державній адміністрації звернулися до жителів та гостей столиці з закликом не ігнорувати сигнали тривоги:

«Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться в офіційному повідомленні.

О 4:07 Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у своєму зверненні до українців 24 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні протягом найближчих 48 годин. Глава держави закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а союзників – якнайшвидше виконати домовленості щодо постачання систем ППО. Також Зеленський наголосив, що українська дипломатія має активніше працювати над тим, щоб потреби України у захисті звучали гучніше на міжнародній арені.

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Теги: росія окупанти тривога балістичні ракети ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

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