Дружина Пєскова оскаржує санкції ЄС і вимагає понад €2 млн

Тетяна Навка заявила, що Євросоюз нібито не довів підстав для обмежень проти неї

Дружина речника Кремля Дмитра Пєскова, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка, домагається скасування санкцій ЄС, запроваджених проти неї після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Навку внесли до санкційного списку ЄС у червні 2022 року. Разом із нею обмеження запровадили також проти дітей Пєскова – доньки Єлизавети та сина Ніколая. У Євросоюзі пояснювали, що санкції, які передбачають заборону на в'їзд до країн ЄС та фінансові обмеження, були введені через дії, що «підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Навка намагається оскаржити рішення через Європейський суд. У позові вона стверджує, що причини запровадження санкцій проти неї були недостатньо обґрунтовані, а ЄС припустився помилок під час оцінки обставин і застосування законодавства.

Також дружина Пєскова вимагає від Ради Європейського Союзу компенсації за матеріальні та репутаційні збитки, а також моральну шкоду. Загальна сума вимог становить понад 2 млн євро.

Аналогічним шляхом намагається скасувати санкції ЄС і Катерина Ігнатова – дружина голови російської державної оборонно-промислової корпорації «Ростех» Сергія Чемезова.

Раніше Дмитро Пєсков розповідав про свою молодшу доньку Єлизавету, яка, за його словами, почала говорити китайською мовою раніше, ніж російською. Це сталося через те, що з раннього дитинства її вихованням займалася няня – громадянка Китаю.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість кардинальної зміни стратегії запровадження санкцій проти Росії. Причиною стала позиція Греції, яка тижнями блокувала новий великий пакет обмежень, аби захистити інтереси власного судноплавного бізнесу.