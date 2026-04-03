Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки пошкоджено підпрємство та багатоповерхівка

У ніч на 3 квітня російська окупаційна армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхівка та комунальне підприємство. Там понівечені вікна та балкони. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як відомо, у неділю, 29 березня, російські окупаційні війська завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області. Внаслідок атаки керованими авіабомбами (КАБ) на селище Зарічне загинула літня жінка, ще двоє чоловіків похилого віку отримали поранення у різних громадах регіону. 

Нагадаємо, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров написав, що є влучання ворожого дрона в багатоквартирний будинок. 

Раніше повідомлялося, що російські терористи вранці 21 березня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей. ще двоє дітей отримали поранення. Перед цим у регіоні оголошували загрозу ударних безпілотників. Згодом стало відомо про влучання. Російський безпілотник зруйнував приватний будинок у місті.

Також у ніч проти 20 березня російська терористична армія атакувала Запорізький район. Унаслідок цього загинула 30-річна жінка. 

