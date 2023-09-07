Окупація – сімейна справа. Експрезидент РФ Медведєв працевлаштував свого сина

28-річний Ілля Медведєв координував з боку партії роботу зі створення порталу «Я в Росії» для мешканців тимчасово окупованих РФ українських територій

Син голови «Єдиної Росії» Дмитра Медведєва Ілля Медведєв координував з боку партії роботу зі створення порталу «Я в Росії» для мешканців тимчасово окупованих РФ українських територій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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7 вересня 28-річний Ілля Медведєв взяв участь у партійній нараді щодо реалізації народної програми «Єдиної Росії» на тимчасово окупованих територіях, яку вів його батько. До цього сина Медведєва не бачили на подібних заходах у штаб-квартирі партії.

Нагадаємо, що РФ продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України на окупованих територіях. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

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Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

Також на тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує готуватись до імітації «виборів» і для цього в регіони прибувають спеціалісти з РФ.

До слова, російські загарбники активізували вербування мешканців окупованих територій Запорізької області до лав армії РФ.