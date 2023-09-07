Головна Світ Політика
search button user button menu button

Окупація – сімейна справа. Експрезидент РФ Медведєв працевлаштував свого сина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупація – сімейна справа. Експрезидент РФ Медведєв працевлаштував свого сина
Голова партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв (ліворуч) та його син Ілля (праворуч)
колаж: NV

28-річний Ілля Медведєв координував з боку партії роботу зі створення порталу «Я в Росії» для мешканців тимчасово окупованих РФ українських територій

Син голови «Єдиної Росії» Дмитра Медведєва Ілля Медведєв координував з боку партії роботу зі створення порталу «Я в Росії» для мешканців тимчасово окупованих РФ українських територій. Про це повідомляють російські ЗМІ.

7 вересня 28-річний Ілля Медведєв взяв участь у партійній нараді щодо реалізації народної програми «Єдиної Росії» на тимчасово окупованих територіях, яку вів його батько. До цього сина Медведєва не бачили на подібних заходах у штаб-квартирі партії.

Нагадаємо, що РФ продовжує насаджувати так звану паспортизацію громадянам України на окупованих територіях. Так, в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях півдня України російські загарбники проводять примусову паспортизацію місцевих жителів і погрожують відбирати дітей у батьків, які відмовляються брати паспорт РФ.

Також на тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує готуватись до імітації «виборів» і для цього в регіони прибувають спеціалісти з РФ.

До слова, російські загарбники активізували вербування мешканців окупованих територій Запорізької області до лав армії РФ.

Читайте також: Британська розвідка повідомила, чого очікувати від псевдовиборів на окупованих територіях
Теги: росія Дмитро Медведєв окупація окупанти син

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маріуполь практично стертий окупантами з лиця землі
Маріуполь як «місто-побратимський трофей» Кадирова
10 серпня, 19:49
Наслідки російської атаки на Запоріжжя
Рашисти зруйнували ракетою храм у Запоріжжі (фото, відео)
9 серпня, 20:55
Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам
США попросили Іран зупинити постачання безпілотників до Росії – FT
16 серпня, 11:44
Окупанти обшукують маріупольців посеред вулиці
Окупанти розпочали нову хвилю зачисток у Маріуполі, зникають люди (фото)
12 серпня, 09:15
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
Єврокомісія розповіла, як Путін отруює Європу й дала обіцянку Україні
23 серпня, 08:31
Ймовірно, найманці прямують у напрямок кордону з Росією, але спецслужби Білорусі намагаються перешкоджати виїзду автомобільної техніки найманців
Повертаються на батьківщину? «Вагнерівці» після смерті Пригожина покидають Білорусь
24 серпня, 09:59
У будинках вибуховою хвилею вибило вікна
Нічна атака на Запоріжжя: влада показала наслідки (фото)
22 серпня, 07:16
Літак Євгена Пригожина збили 23 серпня у Тверській області
Кремль заборонив розслідувати загибель Пригожина
30 серпня, 14:33
Зловмисники планували за допомогою розповсюдження повідомлення електронної пошти з підробленою адресою відправника отримати доступ до важливих даних
Російські хакери намагалися атакувати об’єкт енергетичної інфраструктури України
5 вересня, 22:17

Політика

США передадуть Україні конфісковані активи олігархів РФ. Кремль в істериці
США передадуть Україні конфісковані активи олігархів РФ. Кремль в істериці
Окупація – сімейна справа. Експрезидент РФ Медведєв працевлаштував свого сина
Окупація – сімейна справа. Експрезидент РФ Медведєв працевлаштував свого сина
Соратник Зеленського заявив, що рідне місто Путіна не має відношення до Росії
Соратник Зеленського заявив, що рідне місто Путіна не має відношення до Росії
Як Меркель допомогла Україні в 2014 році: пояснення ексурядовця Німеччини
Як Меркель допомогла Україні в 2014 році: пояснення ексурядовця Німеччини
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
Перспектив завершення війни немає: президент Фінляндії зробив тривожний прогноз
Перспектив завершення війни немає: президент Фінляндії зробив тривожний прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
14K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
13K
За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження
11K
Опалювального сезону може не бути. Асоціація міст України зробила заяву
8214
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі
4928
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище

Новини

«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Сьогодні, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Вчора, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
5 вересня, 11:48

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту