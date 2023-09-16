Україна відновлює контроль у Чорному морі, і може розблокувати порти для всіх видів продукції – експерт
Україна може погодитися навіть на огляд кораблів з боку РФ, адже зброю ми отримуємо не по морю
Росії зараз важливо продемонструвати для світу свою важливість та повернути зернову ініціативу. Проте Україна зараз відновлює контроль у Чорному морі, і може самостійно розблокувати порти для всіх видів продукції, а не тільки для зерна.
Про це розповів кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.
«Росії важливо продемонструвати свою важливість. Є інформація про перемовини між ООН та міністерством закордонних справ росії, а також заяви Ердогана щодо вимог РФ – там нереалістичні речі. Тобто, зараз для росії реально період, коли треба підняти свою вартість у світі. Тому що реально вони побоюються, що Україна відновить можливість експортувати зернові без участі росії», – переконаний Ус.
Водночас він зауважив, що Україні немає сенсу наразі повертатися до Зерової угоди – потрібно працювати над розширенням товарної лінійки експорту.
«Ми можемо розширити кількість товарів, які підпадають під ініціативу, і розширити кількість портів, які беруть у ній участь. Цілком можливо їх підключити, якщо з боку України буде гарантія неатаки російських човнів біля Новоросійська. Ми маємо експортувати всі товари – і метали, і хімію», – підкреслив експерт.
За його словами, Україна може погодитися навіть на огляд кораблів з боку РФ, адже зброю ми отримуємо не по морю. Водночас, така згода може бути лише добровільною – адже ставити нам будь-які вимоги на морі РФ вже не може.
«На таку угоду (огляд кораблів – Ред.) ми можемо піти. Але знову-таки – це наші поступки. Адже ми бачимо з останніх новин, що Україна реально потрошку відновлює контроль над певними частинами Чорного моря. І, в принципі, якщо росія не повернеться до угоди, то ми можемо продовжити цей процес», – резюмував Ус.
Як відомо, днями сили ГУР повернули під контроль України бурові платформи «Петро Годованець» і «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш». Під час операції спецназу вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів і станцію «Нева», яка може контролювати рух кораблів у Чорному морі.
Раніше експерти говорили, що успішні атаки на флот РФ свідчать про розгортання українського «морського фронту», і вони вже стали проблемою для росіян: страхування їх кораблів значно подорожчало. З цієї причини Путін намагається повернутися до формату Зернової операції, але для України в цьому сенсі вже немає – ми здатні відкрити Чорне море для експорту всіх видів продукції, а не тільки зерна, і не залежати від контролю агресора.
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