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Атака по Сумах: вибухова хвиля пошкодила важливі культурні об'єкти

glavcom.ua
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Атака по Сумах: вибухова хвиля пошкодила важливі культурні об'єкти
Будівля театру в Сумах після російського обстрілу
фото: Дмитро Некрасов

Унаслідок нічної атаки по центру міста також постраждали житлові й адміністративні будівлі

У ніч проти 17 липня російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Пошкоджень зазнали національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна й обласна бібліотека. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника театру Дмитра Некрасова та Сумську ОВА.

За словами Некрасова, у будівлі театру вибило шибки, однак вона не зазнала суттєвих пошкоджень. На щастя, обійшлося без постраждалих. «Кожного дня ворог тероризує наше місто. КАБи стали новим тригером. «Шахедів» ми давно не боїмося. Сьогодні – центр міста», – написав він. 

Пошкодження у будівлі театру Щепкіна після російського обстрілу
Пошкодження у будівлі театру Щепкіна після російського обстрілу
Дмитро Некрасов

Раніше очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляв, що у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки вибито майже 40 віконних блоків і зруйновано скляну вхідну групу. Також пошкоджені стенди з фотографіями полеглих захисників на Алеї пам'яті.

Вибуховою хвилею пошкоджені важливі для Сум культурні об’єкти
Вибуховою хвилею пошкоджені важливі для Сум культурні об’єкти
Сумська ОВА

За даними місцевої влади, російська армія у ніч на 17 липня застосувала п'ять керованих авіабомб. Влучання зафіксували у кількох районах міста, зокрема в центральній частині Сум. Внаслідок атаки пошкоджено житлові та нежитлові приміщення, адміністративні будівлі, офіси, магазини, кав’ярні й автомобілі. 

Напередодні, 11 липня, ворожі війська вдарили по Сумах трьома керованими авіабомбами. Одна з них влучила поблизу зупинки громадського транспорту та АЗС. Унаслідок удару тоді загинули п’ятеро людей, ще 31 людина, зокрема троє дітей, дістала поранення. Також було пошкоджено житлові будинки, автомобілі, автозаправну станцію, ресторан та інші об’єкти.

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Теги: Суми обстріл культура

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