Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені

22-річного хлопця дістали живим з-під завалів будинку, зруйнованого російською керованою авіабомбою

Російські терористи вранці 27 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів є загиблий, поранені та руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Спочатку Федоров повідомив про руйнування внаслідок ворожої атаки та зазначив, що під завалами може перебувати людина.

Згодом стало відомо, що російський дрон пошкодив квартиру в багатоповерхівці. «Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський дрон пошкодив квартиру у багатоповерхівці. Поранень дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік», – повідомив він.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Пізніше очільник ОВА повідомив про загиблого. «На жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок у обласному центрі та убила 67-річного чоловіка. Під завалами можуть знаходитися ще люди», – зазначив Федоров.

Згодом рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів ще одного потерпілого.

«Живий! У Запоріжжі 22-річного хлопця дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським КАБом. Він під наглядом лікарів, його життю наразі нічого не загрожує», – додав начальник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, 25 липня російські війська також атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді одна жінка загинула, ще дев'ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали поранення. У місті були пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.