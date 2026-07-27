Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені
фото: Запорізька ОВА

22-річного хлопця дістали живим з-під завалів будинку, зруйнованого російською керованою авіабомбою

Російські терористи вранці 27 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів є загиблий, поранені та руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Спочатку Федоров повідомив про руйнування внаслідок ворожої атаки та зазначив, що під завалами може перебувати людина.

Згодом стало відомо, що російський дрон пошкодив квартиру в багатоповерхівці. «Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російський дрон пошкодив квартиру у багатоповерхівці. Поранень дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік», – повідомив він.

Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені фото 1
фото: Запорізька ОВА
Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені фото 2
фото: Запорізька ОВА
Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені фото 3
фото: Запорізька ОВА

Пізніше очільник ОВА повідомив про загиблого. «На жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок у обласному центрі та убила 67-річного чоловіка. Під завалами можуть знаходитися ще люди», – зазначив Федоров.

Згодом рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів ще одного потерпілого.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

«Живий! У Запоріжжі 22-річного хлопця дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським КАБом. Він під наглядом лікарів, його життю наразі нічого не загрожує», – додав начальник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, 25 липня російські війська також атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді одна жінка загинула, ще дев'ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали поранення. У місті були пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блекаут на півдні збігається із загостренням паливної кризи на окупованих територіях
Окуповані території Херсонщини й Запоріжжя лишились без світла
5 липня, 22:10
До ліквідації наслідків удару у Вишневому залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських
Російський удар по Вишневому: стали відомі масштаби руйнувань (фото, відео)
6 липня, 17:59
П'ятнадцять людей лишаються під наглядом лікарів
Авіаудар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла
24 липня, 07:25
Втрачений наклад є лише частиною загального замовлення підручників
Через удар Росії школам затримають доставку понад 410 тисяч підручників
24 липня, 11:29
Вирва біля будинку у Дарницькому районі Києва після обстрілу 2 липня 2026 року
Удар по Києву: ракета лишила вирву біля багатоповерхівки в Дарниці (відео)
2 липня, 11:10
Рятувальники розбирають завали на місці удару РФ у багатоповерхівку у Дарницькому районі
Удар по Дарницькому району: пошукові роботи у багатоповерхівці завершено
3 липня, 16:40
Забруднення негативно впливає на екосистему водойми
Гинуть риба, птахи та комахи. У Києві рятувальники очищають озеро, в яке після російської атаки потрапило паливо
4 липня, 17:57
Після первинної реабілітації Принцесу перевезуть до спеціалізованого центру в Одесі
На Запоріжжі поблизу окопів волонтери врятували рідкісну тварину. Таких в Україні залишилося близько 100
11 липня, 21:15
Наслідки прямого влучання у підземний перехід біля станції метро Лукʼянівська у Києві
Біля станції метро «Лук’янівська» буде облаштовано тимчасовий наземний перехід: деталі
20 липня, 10:55

Події в Україні

Частина Криму залишилася без світла: зупинено роботу громадського транспорту
Частина Криму залишилася без світла: зупинено роботу громадського транспорту
Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені
Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: є загиблий та поранені
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
Севастополь без світла та нова британська зброя для України: головне за ніч 27 липня
Севастополь без світла та нова британська зброя для України: головне за ніч 27 липня
Окупований Севастополь поринув у суцільну темряву: що сталось
Окупований Севастополь поринув у суцільну темряву: що сталось

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
121K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
114K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
104K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua