Кабмін затвердив нового заступника міністра оборони

Хмара: рішення нового заступника мають бути максимально наближеними до ситуації на фронті

Кабінет Міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України – він відповідатиме за посилення взаємодії відомства з військом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Ключовим завданням нового заступника стане посилення практичної взаємодії Міністерства оборони з військом. Насамперед ідеться про координацію роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Про призначення повідомив т.в.о. міністра оборони Євгеній Хмара, який очолив відомство у липні 2026 року.

«Продовжуємо формувати команду, яка здатна швидше перетворювати потреби фронту на рішення», – зазначив Хмара.

За його словами, рішення Міністерства оборони мають бути максимально наближеними до реальної ситуації на фронті, потреб бойових підрозділів і завдань, які стоять перед Силами оборони.

«Потреби підрозділів мають швидше доходити до Міністерства. А конкретні рішення для воїнів – швидше доходити до фронту», – наголосив т.в.о. міністра оборони.

Для цього, за словами Хмари, важлива постійна робота представників відомства безпосередньо в бригадах і підрозділах на лінії бойового зіткнення – це дасть змогу чіткіше розуміти реальний стан справ у війську та оперативно реагувати на запити військовослужбовців.

Нагадаємо, 29 липня Кабмін уже призначив двох інших заступників т.в.о. міністра оборони – Любов Галан та Сергія Боєва. Галан відповідає за розвиток людського капіталу Сил оборони, а Боєв – за євроінтеграцію та залучення міжнародного фінансування.