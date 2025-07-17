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Готувала удар по Харківській мерії. СБУ затримала російську агентку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Готувала удар по Харківській мерії. СБУ затримала російську агентку
Зловмисниці загрожує вісім років увʼязнення
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмисниця передала координати локації міськради, оскільки припускала, що поблизу можуть бути українські військові

Контррозвідка Служби безпеки затримала 45-річну коригувальницю російських ударів по Харкову. Фігурантка планувала атаку на один з підрозділів міськради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як зазначають правоохоронці, агенткою російських спецслужб виявилася місцева безробітна. Окупанти завербували її через Telegram-канали, де вона залишала проросійські коментарі.

«Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони. Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів», – йдеться в заяві.

Контррозвідка СБУ задокументувала дії зловмисниці і затримала її за місцем проживання. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторів РФ, які «зливали» ворогу дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

Раніше «Главком» інформував, що контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу ФСБ здійснити теракт у прифронтових регіонах України. За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії.

До слова, у Полтаві та Дніпропетровській області правоохоронці затримали двох жінок віком 33 і 40 років, яких підозрюють у підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ та спробі підірвати суддю.

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Теги: СБУ російські агенти Харків

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Готувала удар по Харківській мерії. СБУ затримала російську агентку
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