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Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини: є загиблий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини: є загиблий
Росія атакувала заблоковані цивільні судна в портах Миколаївщини
фото: АМПУ

Удару зазнали торговельні судна, які залишаються в українських портах із 2022 року

У ніч на 27 липня російські війська завдали ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Адміністрації морських портів України (АМПУ).

За даними АМПУ, під обстріл потрапили судна, які залишаються заблокованими в українських портах від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

В АМПУ наголосили, що це черговий свідомий удар Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України.

«Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків», – йдеться у заяві.

В Адміністрації морських портів України зазначили, що продовжують фіксувати такі злочини та закликали міжнародну морську спільноту до рішучої реакції на російські атаки проти цивільного торговельного флоту.

Зауважимо, «Главком» в матеріалі «Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України» розповідає, що останні російські атаки по Одещині спровокували найбільшу логістичну кризу, порівняну з першими роками великою війни. Якщо раніше головною ціллю були портові термінали, склади чи зерносховища, то тепер під ударами дедалі частіше опиняються цивільні судна. Це змінює правила гри: пошкоджений термінал можна відремонтувати, а от повернути довіру міжнародних судновласників і страхових компаній складніше.

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Теги: росія обстріл Миколаївщина порт

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