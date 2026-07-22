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«Мадяр» назвав п'ять кроків, які захистять Балтію від наступу Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Мадяр» назвав п'ять кроків, які захистять Балтію від наступу Росії
Буферна зона завширшки 2–5 км, за словами Бровді, є «комфортною» для застосування дронів
фото з відкритих джерел

Командувач СБС: кожній бригаді потрібен підрозділ дронарів мінімум із 300 екіпажів

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді розповів, які кроки допоможуть країнам Балтії ефективно зупинити потенційний наступ Росії. Про це він заявив в інтерв'ю ірландському журналісту Кейлану Робертсону, пише «Главком».

Буферна зона й оптоволокно

Першим кроком «Мадяр» назвав негайне створення вздовж кордону з Росією буферної зони завширшки від 2 до 5 кілометрів – за його словами, саме така відстань є «комфортною» для щільного застосування дронів, здатного унеможливити пересування противника. Для цього, додав він, місцевість потрібно заздалегідь підготувати: розчистити окремі ділянки лісу та адаптувати рельєф під потреби безпілотної оборони.

Другим елементом Бровді назвав розгортання необмеженої мережі оптоволоконних ліній зв'язку, до яких підключатимуть пускові майданчики БПЛА. Це дозволить операторам керувати дронами дистанційно, перебуваючи у захищених командних пунктах, а не безпосередньо на позиціях.

Мобільна ППО і власні дронові підрозділи

Третім пунктом командувач СБС назвав негайне формування мобільного компонента протиповітряної оборони, спеціалізованого саме на боротьбі з безпілотниками різних типів – від FPV-дронів і розвідувальних апаратів до баражувальних боєприпасів на кшталт Shahed.

Четвертий крок передбачає створення в складі кожної бригади окремих підрозділів Сил безпілотних систем чисельністю щонайменше 300 екіпажів, які закриватимуть різні напрями роботи – патрулювання, глибинну розвідку, а також FPV- та нічні операції з мультикоптерами.

П'ятим елементом Бровді вважає розвиток спроможностей Deep Strike та Middle Strike, які дозволять не лише оборонятися, а й завдавати ударів у відповідь углиб території противника.

Нагадаємо, країни Балтії вже роблять перші кроки для захисту кордонів від російських дронів – наприкінці травня стало відомо, що естонські прикордонники встановили перші стаціонарні системи для виявлення безпілотників.

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Теги: прикордонники росія Балтія наступ Калінінград

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