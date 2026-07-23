Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича
Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України

Дворкович та Дегтярьов просували інтереси Кремля

Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських спортивних функціонерів – Михайла Дегтярьова та Аркадія Дворковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook міністра молоді і спорту України Матвія Бідного.

«Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси Кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті. Включення їх до санкційного списку ЄС підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам немає місця у цивілізованому», – написав Бідний.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: санкції спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдума РФ суттєво посилила законодавство, перетворюючи перебування іноземних робітників на виживання в умовах постійного пресингу
РФ запускає систему тотального стеження за мігрантами: деталі від розвідки
Вчора, 06:21
Спроба знищити Україну стала саморуйнуванням Путіним Росії
Путін уже пожертвував майбутнім Росії заради війни проти України
21 липня, 08:18
Склади Wildberries у Московській області охопила сильна пожежа
Атака на склади Wildberries. Зеленський пояснив, чим важливі ці об'єкти
18 липня, 11:26
Казахстан відновив роботу гігантського нафтового родовища Карачаганак
Казахстан відновив видобуток нафти на найбільшому родовищі
13 липня, 18:12
Контрактна модель залучення живої сили до російської армії практично вичерпала свій ресурс, вважає Капустін
Російське суспільство очікує катастрофи: командир РДК розповів про настрої
13 липня, 12:59
Уражено резервуарний парк нафтобази у населеному пункті В’язники Ставропольського краю
СБУ за ніч уразила понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів Росії
13 липня, 12:18
Вже друга країна ЄС висловилася проти санкцій щодо патріарха Кирила
Санкції проти патріарха Кирила несподівано розсварили ЄС
3 липня, 18:27
Континентальна першість з сумо запам'ятається гучним скандалом
Чемпіонат Європи з сумо завершився масовою бійкою (відео)
28 червня, 11:28
Чим більше ППО перекидають до Москви, тим очевидніше видно справжні пріоритети Кремля
Кого насправді прикриває російське ППО
26 червня, 17:37

Новини

«Челсі» позбувся коштовного новачка з минулого літа
«Челсі» позбувся коштовного новачка з минулого літа
ЛНЗ – «Гент»: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
ЛНЗ – «Гент»: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій
Олійникова вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турнірів WTA
Олійникова вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турнірів WTA
«Арсенал» закрив трансфер зірки чемпіонату Бельгії
«Арсенал» закрив трансфер зірки чемпіонату Бельгії
Стали відомі причини, які перешкоджають Гвардіолі очолити збірну Італії
Стали відомі причини, які перешкоджають Гвардіолі очолити збірну Італії
ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича
ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
98K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
84K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
78K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
Вчора, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua