ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича

Дворкович та Дегтярьов просували інтереси Кремля

Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських спортивних функціонерів – Михайла Дегтярьова та Аркадія Дворковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook міністра молоді і спорту України Матвія Бідного.

«Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси Кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті. Включення їх до санкційного списку ЄС підтверджує: кремлівським діячам та їхнім лобістам немає місця у цивілізованому», – написав Бідний.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.