В Україні не залишилось жодної цілої електростанції – Шмигаль

За словами очільника Міненерго, ворог збільшує інтенсивність атак на українську енергетику

Російська Федерація у 2025 році завдала 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по обʼєктах української енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ міністра енергетики Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала б ударів ворога. Вибито тисячі мегаватів генерації. Ніхто у світі ніколи не стикався з таким викликом», – каже він.

За словами міністра, енергосистема країни залишається цілісною. Диспетчери НЕК Укренерго мають над нею контроль, хоч і вимушені застосовувати значні обмеження на споживання електроенергії. Найскладніша ситуація зараз у Києві та в Київській області.

«Важко також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, у всіх прифронтових громадах. Загалом по всій країні зараз діють обмеження, як для побуту, так і для промисловості й бізнесу», – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «Пунктів незламності».

До слова, Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів на відновлення та захист енергетичної інфраструктури.