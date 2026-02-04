Головна Країна Політика
Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня
Тристоронні перемовини між Україною, США та Росією триватимуть 4–5 лютого
фото: Рустем Умєров

Секретар РНБО назвав тристоронню зустріч в Абу-Дабі «змістовною та продуктивною»

Українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО, голову української переговорної групи Рустема Умєрова.

«Разом зі мною українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза. З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні», – повідомив він.

Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня фото 1
Переговори в Абу-Дабі. Глава української делегації підбив підсумки першого дня фото 2
Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився
Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився
фото: МЗС ОАЕ

Умєров назвав тристоронню зустріч в Абу-Дабі «змістовною та продуктивною«змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення». Наразі делегація готує доповідь президенту України Володимиру Зеленському.

Як відомо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Українська делегація прибула в ОАЕ.

Раніше Рустем Умєров заявляв, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі. «Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій», – зазначив Умєров.

Глава делегації наголосив, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру». Він додав, що інформуватиме президента про перебіг кожного етапу перемовин.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату».

Теги: ОАЕ переговори Рустем Умєров перемир'я

