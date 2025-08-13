Головна Країна Події в Україні
Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Спроби Януковича повернути власність виявилися безуспішними
фото з відкритих джерел

Окупанти «націоналізували» нерухомість сина Януковича у Донецьку через «безхазяйність» згідно документів

Окупаційна адміністрація Донецької області «націоналізувала» нерухомість Олександра Януковича, старшого сина президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними пропагандистських видань, ще у 2022 році окупанти вирішили «націоналізувати» так зване «безхазяйне» майно на окупованих територіях. Під ці дії потрапили кілька офісів компанії «Мако-Холдинг», яка належить Олександру Януковичу.

Зазначається, що «Мако-Холдинг» до 2023 року була зареєстрована на підконтрольній Україні території, куди, за словами окупантів, і сплачувала податки. Коли ж Олександр Янукович нібито спробував оформити бізнес у Донецьку та вимагав повернення приміщень (понад 500 кв м у бізнес-центрі на вулиці Богдана Хмельницького), у нього виник конфлікт з окупаційною адміністрацією.

Спроби Януковича повернути власність, зокрема через суд, виявилися безуспішними.

Нагадаємо, на початку липня на супутникових знімках з’явилися ознаки можливого відновлення Донецького аеропорту. Про це повідомив телеграм-канал Military Journal, передає «Главком».

Зазначається, що візуально помітні зміни можуть вказувати на початок будівельних робіт на території летовища, яке було зруйноване внаслідок бойових дій.

Зокрема, фортифікаційні споруди, які раніше перегороджували злітно-посадкову смугу, вже засипані. Це може свідчити про підготовку до її повторного використання.

До слова, вознесенівський районний суд міста Запоріжжя визнав співробітника ФСБ Яна Заневського винним у порушенні законів і звичаїв війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Ян Заневський є сином Вʼячеслава Заневського, уродженця Російської Федерації, який отримав українське громадянство і у 2008-2013 роках очолював службу безпеки президента-втікача Віктора Януковича. Заневський-старший покинув державну службу перед Революцією гідності, але ще деякий час проживав в Україні. Тільки незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він остаточно виїхав за кордон.

Олександр Янукович Донецьк нерухомість

