Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку

Окупанти «націоналізували» нерухомість сина Януковича у Донецьку через «безхазяйність» згідно документів

Окупаційна адміністрація Донецької області «націоналізувала» нерухомість Олександра Януковича, старшого сина президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними пропагандистських видань, ще у 2022 році окупанти вирішили «націоналізувати» так зване «безхазяйне» майно на окупованих територіях. Під ці дії потрапили кілька офісів компанії «Мако-Холдинг», яка належить Олександру Януковичу.

Зазначається, що «Мако-Холдинг» до 2023 року була зареєстрована на підконтрольній Україні території, куди, за словами окупантів, і сплачувала податки. Коли ж Олександр Янукович нібито спробував оформити бізнес у Донецьку та вимагав повернення приміщень (понад 500 кв м у бізнес-центрі на вулиці Богдана Хмельницького), у нього виник конфлікт з окупаційною адміністрацією.

Спроби Януковича повернути власність, зокрема через суд, виявилися безуспішними.

