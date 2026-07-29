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Сенатори США після зустрічі із Зеленським пояснили, як санкції мають змусити Путіна до миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сенатори США після зустрічі із Зеленським пояснили, як санкції мають змусити Путіна до миру
Співавтори санкційного закону проти РФ зробили заяву після зустрічі із Зеленським
скриншот з відео

Сенат США схвалив законопроєкт «Про санкції проти Росії та Ірану імені Ліндсі Грема»

Співавтори санкційного законопроєкту проти Росії заявили, що документ має посилити економічний тиск на Кремль і змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Заяви пролунали після зустрічі президента України Володимира Зеленського із сенаторами США в Капітолії.

Сенатор Річард Блюменталь заявив, що законопроєкт є чітким сигналом для Кремля. «Цей законопроєкт каже Володимиру Путіну: дні твоєї війни злічені. Ти на боці тих, хто програє. Краще сісти за стіл зараз, ніж жертвувати більше життів, марнувати більше грошей, обвалювати свою економіку, руйнувати своє становище у світі. Америка підтримує Україну», – сказав він.

Голова комітету Сенату у закордонних справах Джим Ріш повідомив, що до роботи над документом долучалася адміністрація президента США Дональда Трампа. «Президент допоміг. Ми працювали над цим разом із ним... Це правильний крок у правильний час, і за нього проголосує велика кількість», – зазначив Ріш.

За словами Блюменталя, законопроєкт передбачає можливість запровадження тарифів до 100% проти найбільших покупців російських енергоносіїв, насамперед Китаю та Індії. «Скажімо прямо: Китай та Індія – головні винуватці. Вони купують переважну більшість нафти й газу. Вони живлять воєнну машину Росії», – наголосив сенатор.

Сенатор Роджер Вікер назвав голосування за документ «визначним моментом» і підтвердженням двопартійної підтримки України в США. Водночас сенаторка Джин Шахін зазначила, що закон має позбавити Росію можливості фінансувати війну завдяки експорту нафти через тіньовий флот.

«Це не просто санкції – це тарифи, які гарантують, що вони більше не зможуть отримувати вигоду з продажу нафти та газу через тіньовий флот решті світу», – сказала вона.

Як відомом, Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення щодо санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану, розчистивши шлях до його подальшого розгляду. Голосування відбулося за кілька годин після похорону сенатора Ліндсі Грема – головного автора документа, а за його перебігом із галереї спостерігав президент України Володимир Зеленський. 

Документ розрахований на п'ять років і надає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших у світі покупців російської нафти чи природного газу – на чолі списку Китай та Індія. Передбачені винятки для країн, які імпортують менш як 15% природного газу з Росії та скорочують ці обсяги.

Нагадаємо, під час зустрічі із сенаторами Зеленський заявив, що санкційний законопроєкт – це не лише про гроші, а про те, як зупинити війну, і головною проблемою для захисту від балістики президент назвав нестачу протиракетних систем.

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Теги: санкції Китай гроші Індія Сенат США росія

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