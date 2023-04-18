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Російський піаніст та ексвійськовий бере участь в українському конкурсі: деталі скандалу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російський піаніст та ексвійськовий бере участь в українському конкурсі: деталі скандалу
У 2014-2015 роках піаніст Корчагін проходив службу в російському 154-му окремому комендантському преображенський полку
фото з відкритих джерел

Російський піаніст Станіслав Корчагін також викладає в російській академії музики імені Гнесіних

В українському міжнародному конкурсі піаністів імені Володимира Горовиця, який через повномасштабне вторгнення РФ цього року проходить у Женеві, бере участь російський піаніст Станіслав Корчагін. Інформація про це міститься на офіційній сторінці конкурсу.

В українському конкурсі бере участь росіянин
В українському конкурсі бере участь росіянин

Водночас музикознавець та засновник радіо «Ісландія» Стас Невмержицький звернув увагу на те, що в 2014-2015 роках Корчагін проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенський полку, відродженому Путіним в 2013 році. Він також є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних. 

Російський піаніст та ексвійськовий бере участь в українському конкурсі: деталі скандалу фото 1

Російський піаніст вже потрапив у півфінал українського конкурсу, на якому гратиме, зокрема, твори Рахманінова і Чайковського. 

Наразі на прохання прокоментувати цю ситуацію представники конкурсу Горовиця не відповідають. Зазначимо, що міжнародний конкурс молодих піаністів імені Володимира Горовиця, заснований у 1995 році, вшановує пам’ять видатного митця і легендарного піаніста Володимира Горовиця, який народився і навчався у Києві. Цьогоріч конкурс проходить у Женеві (Швейцарія), фінал змагань відбудеться 21 квітня у супроводі Оркестра романської Швейцарії. На сайті конкурсу зазначено: «Новий формат проведення Конкурсу схвалений Міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком. Конкурс відкритий для музикантів усіх національностей».

Нагадаємо, що український художник Майдуков відмовився їхати на вручення премії миру імені Ремарка. Річ у тім, що разом із ним лауреаткою стала російська письменниця Людмила Уліцкая.

Теги: конкурс росіяни

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Російський піаніст та ексвійськовий бере участь в українському конкурсі: деталі скандалу
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