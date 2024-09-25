Бої за Вугледар: британська розвідка дала прогноз на наступний тиждень

Росіяни вже штурмують околиці міста

Окупаційні війська РФ тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. Імовірно, це продовжиться і протягом наступного тижня. Про це йдеться у звіті військової розвідки міноборони Британії.

За оцінками розвідників, окупанти досягли нових успіхів у районі Вугледару.

«Вельми ймовірно, що російські війська тепер загрожують місту з трьох сторін. Ймовірно, що російські війська продовжать тиснути на цю добре захищену частину лінії фронту протягом наступного тижня», – йдеться у звіті.

Міноборони Британії зазначає, що росіяни вже штурмують околиці міста.

Крім того, російські війська ведуть бої у східній половині Торецька, на південь від Покровська і «досягли лише повільного прогресу навколо Часового Яру».

«Ймовірно, російські війська одночасно атакують кілька цілей, щоб розтягнути українські сили. Однак це також завадило Росії зосередити сили в одній точці, щоб мати більший ефект», – підсумували розвідники.

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), захоплення Вугледару навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.

Як відомо, вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

Раніше повідомлялося, що командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади.

До слова, російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.