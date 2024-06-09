Зброя на мільйони доларів: який вигляд має «кладовище» російських ракет у Харкові

Правоохоронні органи збирають зброю як речові докази у судових процесах проти РФ

Армія Росії щодня атакує Харків ракетами та безпілотниками. На околиці міста зберігають тисячі уламків зброї, випущеної окупантами від початку повномасштабної війни. Кожна з них коштувала країні-агресорці $3-7 млн. Кореспондент DW Роман Гончаренко показав «кладовище» російських ракет у Харкові.

«Тут близько тисячі «Смерчів», «Ураганів», С-300 та інших видів ракет, які Росія запускає по Харкову», – зазначив він.

Українські правоохоронні органи збирають їх як речові докази, щоб потім використовувати у судових процесах. Це стосується і кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ, які ведуть в Україні, та для підготовки справ для Міжнародного суду.

Журналісти показали кладовище ракет рашистів у Харкові pic.twitter.com/ZBorauPVKC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2024

Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко додав, що на цьому своєрідному «кладовищі» зберігаються уламки не лише ворожих ракет, а й ударних безпілотників. Зокрема, частини дронів-камікадзе типу Shahed-131/136.

«Ці всі ракети коштують мільйони доларів. Всі крилаті – Х-101, Х-55 – це $3, 5, 7 млн. І такими ракетами завдаються удари по місту та області», – додав він.

Нагадаємо, що, за даними ISW, на півночі Харківщини російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців).

До слова, після початку наступу на Харківщину армія РФ зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, пропагандистські канали поширюють відео військових із фейковою озвучкою, які начебто спростовують інформацію про втрати.

На думку аналітиків, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.